Sylvain LOIRE

Issu de la filière hôtellerie restauration option gestion, j’ai acquis une expérience en tant qu’adjoint gérant dans un grand parc d’attraction. Prêt à relever tous les défis, disponible et rigoureux, je sais m’adapter au changement et à l’utilisation de nouveaux outils informatiques ne me pose aucun problème.

Véritable force de proposition, je prendrai les initiatives nécessaires, à la réalisation des objectifs.



Mes compétences :

HACCP

Gestion des stocks

Sécurité alimentaire

Management

Contrôle de gestion