A 39 ans, je souhaite me lancer dans une nouvelle perspective de carrière comme conducteur de travaux. Mes experiences en travaux publics et expertises de pistes aéronautiques seront un atout pour vous. J'ai acquis pendant ma carrière militaire un esprit de travail et de rigueur que je suis pret à faire partager.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Conception de chantier TP

Expertise de chaussées aéronautiques

Conduite de chantiers TP

Suivi de chantiers