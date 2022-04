Sylvain LOISEL

BUREAU D'ETUDES METALLIQUES :

- Etudes complètes de structures, charpentes ou machines spéciales,

- Chiffrage de marchés publics,

- Relevés tri-dimensionnels grâce au scanner 3D avec une précision au mm sur une portée de 120 m : orthophotos couleur de l'existant ou maillage pour incorporation dans le logiciel de modélisation,

- Calculs et justification aux normes en vigueur,

- Traçage DAO en 2D ou 3D,

- Impression pdf, pdf 3D ou papier,



ACTIVITES :

- Secteur bâtiment : serrurerie, charpente métallique

- Secteur industriel : manutention du vrac, machines spéciales dans l'agro-alimentaire, pharmaceutique, carrière, BTP, bois, climatisation, ...

- Secteur design : prestations graphiques telles que mises en situation 3D pour permis de construire ou autres projets



Mes compétences :

Ingénierie du bâtiment : Calculs et Dessins

CAO - DAO sous Solidworks 3D ou logiciel 2D

Calcul de structure sous Advance Design, RDM6 ou t

Bâtiment : charpente et serrurerie métal

Scan 3D : numérisation intérieur ou extérieur avec