Sylvain LOUBRADOU

Bonjour à tous



si je peux résumer en deux mots ces quelques dernières années, cela donnerait: mouvement et convivialité.



Mouvement à cause de l'évolution de ma carrière professionnelle, de la volonté de mise en mouvement dans les projets et les organisations, dans les voyages et les vacances, mouvement (permanent...) avec les enfants



Convivialité parce que notre maison est un lieu d'accueil pour la famille et les amis, parce que c'est la base des relations avec les autres - au travail, en voyage, à l'étranger - et que cela permet de démarrer l'échange...



Donc bienvenue à vous sur mon profil... En attendant d'autres pages et d'autres aventures... un poème d'Antonio Machado (nous choisissons d'être libres)...



Marcheur, ce sont tes traces

ce chemin, et rien de plus ;

Marcheur, il n'y a pas de chemin,

Le chemin se construit en marchant.

En marchant se construit le chemin,

Et en regardant en arrière

On voit la sente que jamais

On ne foulera à nouveau.

Marcheur, il n'y a pas de chemin,

Seulement des sillages sur la mer.



Chant XXIX Proverbios y cantarès,

Campos de Castilla, 1917.



Caminante, son tus huellas

el camino, y nada mas ;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atras

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,

sino estelas en la mar.



Antonio Machado



