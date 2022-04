Non destiné aux métiers du bâtiment et encore moins à celui de l'expertise, je m'épanouis dans ce métier.

Grâce à mon expérience et mon savoir vivre, je suis aujourd'hui en mesure de régler nombre de dossiers et j'exerce en qualité de responsable du bureau de Millau.



Je veux étoffer:

- mes compétences,

- mon carnet d'adresse.



Objectif: certification EEAG et la specif en matériel...



Je suis joignable:

sylvain.loyriac@hotmail.fr



06.99.69.95.00



Mes compétences :

IARD

Bris de machine

Relationnel

Assurance

dommages aux biens fréquence et complexe

Commercial