Sylvain LOZANO

Polyvalent, passionné et autonome, je dispose de nombreuses qualités d'ordre relationnel (accueillir / encadrer des groupes, s'adapter aux attentes d'une clientèle cosmopolite, animer des visites), d'ordre commercial (promouvoir / vendre différents produits, assurer la billetterie en office de tourisme - musée et boutique, monter / organiser des évènements), d'ordre linguistique (anglais courant et espagnol bilingue) et d'ordre informatique (Windows, Pack Office, Internet, Sphinx et Sage)



Mes compétences :

Art

Chargé de projet

Cinéma

Communication

Culture

Evénementiel

Musique

Sport

Tourisme

Voyages