Sylvain MAISONNEUVE

Après 3 ans de vinification au Domaine de Tanella un nouveau défi vient de m'être proposé : L'organisation et la mise en place de trois structures vigneronnes situées en Provence Alpes Côtes d'Azur. Ces domaines proposes des vins aux profils très variés avec une prédominance pour le rosé qui est typique de la région.



Auparavant l'ensemble de la production Corse était vinifiée au domaine jusqu'à la mise en bouteille et expédié sur l'ensemble de la Corse ou du continent. Le domaine propose 5 cuvées différentes avec les trois couleurs rouge, rose et blanc.

J'ai un grand désir de connaitre les techniques de vinification de chaque région. J'ai débuté en Bourgogne et travaillé ensuite à Châteauneuf du Pape...

J'ai effectué divers stage en fromagerie d'Auvergne, laboratoire d'analyse médicale et de fromagerie.

Divers stage en région Bordelaise : ITV de Blanquefort sur la lutte biologique des acariens phytophages de la vigne

Vinification au domaine Lamothe à Cissac-médoc.

CACES3



Mes compétences :

Caviste

Oenologie

Qualité