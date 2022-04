Sylvain MAÎTRE

Issu d'une formation de Technicien Supérieur en Réseaux Informatiques et Télécommunications, je souhaite mettre mes compétences au service d'une équipe et d'une entreprise dynamique.



L'informatique est un domaine qui me passionne de plus en plus, au point de vouloir en faire mon métier car je sais que c'est un domaine en constante évolution et dans lequel je ne m'ennuierais pas, dans lequel je prendrais toujours plaisir à travailler et évoluer.



Mes compétences :

Assistance utilisateurs

Maintenance informatique

Configuration informatique

Configuration logicielle

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Microsoft Office 2007

Virtualisation

TCP/IP

Debian

DHCP

Administration de serveurs

DNS

ITIL

VoIP

Xivo

Linux

Centreon et Nagios

Nagios

Monitoring

PfSense

VirtualBox

VMware