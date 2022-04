Sylvain MANGIN

Au delà des compétences techniques et humaines acquises tout au long de mon expérience au sein de la Société IBM puis ALTIS, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi dans les domaines de l'automatisme et de l'Informatique Industrielle, ce qui me permet dorénavant de proposer les compétences suivantes:



MESURES - ELECTRONIQUE - REGULATION

Bases en électricité et électronique : analogique et numérique Technologie des interfaces industrielles.

Conversions analogique / numérique.

Consignation et régulation PID.

Automates Schneider TSX 37

AUTOMATES - SUPERVISION - RESEAUX

Analyse et modélisation des systèmes séquentiels (GRAFCET - GEMMA).

Initiation à l'analyse fonctionnelle descendante. Pratique de la programmation sur logiciels PL7 / UNITY / STEP7 des automates (Télémécanique TSX37/22 et SIEMENS S7).

Réseau homogène d' automates : protocole MODBUS.

Etude de la transmission de données et MODEMS synchrone - asynchrone.

Etude de l'interface homme-machine notamment des consoles Magelis & Siemens sur Vijeo Designer. Mise en œuvre du logiciel de supervision INTOUCH & WINCC.

pratique - analyse descendante, SART, initiation aux méthodes "objet" -.

La programmation en langages évolués principalement en C, C++,

Visual Basic, dans les environnements INTEL, BORLAND et MICROSOFT.

Bases de données ACCESS. Réseaux locaux TCP-IP et programmation.