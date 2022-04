Sylvain MANTE

- Étudiant en Master ( MANAGEMENT DES PROJETS DE COMMUNICATION) au sein de la société OPSO et de l'ENC communication du groupe ENC Nantes.

- Mannequin

- Animateur Jeunesse

- Entrepreneur, Co-Fondateur des évènements Freaky Dash et Goddesses

- Community Manager Free-Lance (Micro-entreprise)

- Brand Ambassador & Digital Influencer - Social Network Instagram





Suite à plusieurs expériences dans l'organisation d'évènements sportifs, je me suis intéressé de plus près à la communication et plus particulièrement l'événementiel et le community management en intégrant la formation BTS communication de l'ENSEC Nantes puis le Master.



Mannequin depuis mes 14 ans, l'univers de la mode et de la création m'a toujours attiré.

Aujourd'hui, je souhaite orienter ma formation et mes expériences vers la communication de mode, les Start-Up et le numérique. Pour ce fait, je suis influencer Instagram de différentes marques (Sofitel, Renaissance Hôtel, OuiCar, Honest, Deliveroo, Cheerz, Fittea, Izac, Gemology, Big Moustache..) , Youtuber voyage et chargé de communication marketing au sein de la société OPSO.



Mes compétences :

Mannequinat

Evénementiel

Adobe Creative Suite

Luxe

Gestion événementielle

Réseaux sociaux