Sylvain MARIETTE

Bonjour,



Suite à des études d'informatique et avec mon diplôme d'ingénieur ESIEA en poche j'ai travaillé en premier dans les télécoms chez Lucent Technologie puis dans la branche transport et sécurité de Thalès et maintenant dans le domaine Air Trafic Management toujours chez Thalès.



Je suis actuellement, après avoir été responsable de plusieurs groupes de développement logiciel et de service, responsable d'un service en charge de manager l'ingénierie des systèmes de tour de contrôle d'aéroport .



Mes compétences :

golf

Informatique