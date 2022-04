Sylvain MARTINEZ

J'ai acquis des bases scientifiques dans la physique et la chimie afin de me spécialiser dans l'étude des matériaux.

Pour cela, j'ai suivi les enseignements d'un DUT Mesures physiques, d'un IUP Génie des Matériaux et d'un Master Professionnel Matériaux. J'ai pris soin durant ces années de collaborer avec de grands groupes tels le CEA, AREVA et GINGER, lors de stages.

Je me suis ensuite orienté vers le développement durable, au travers d'une thèse en éco-conception et économie de l'environnement chez Schneider Electric, durant laquelle j'ai développé une méthodologie permettant de prendre en compte tous les aspects du cycle de vie d'un produit, et de pouvoir ainsi promouvoir un produit éco-conçu.

J'ai poursuivi mes travaux à l'Université de Technologie de Troyes sur des projets de recherches en éco-conception en partenariat avec des entreprises, où j'ai approfondi mes compétences, et où j'ai trouvé des terrains d'application de différentes méthodologies permettant de prendre en compte tous les effets d'une démarche d'éco-conception.

J'ai par la suite occupé un poste d'ingénieur de recherche à l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA, pôle ELSA) où je suis responsable de plusieurs projets de recherches en éco-conception relatifs à la chimie du végétal (produits chimiques dérivés d'algues).

Je suis aujourd'hui ingénieur en Environnement/ACV/Eco-conception au CIVC, avec pour missions l'évaluation environnementale et l'éco-conception de la filière Champagne.



Mes compétences :

Analyse du cycle de vie

Responsabilité sociétale RSE RSO

Gestion en fin de vie de produits

Économie de l'environnement

Eco conception

Matériaux

Réglementation environnementale