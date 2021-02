I'm a Java developer, with more than 3 years experience. I am currently working at Groupe Creative on JEE applications for BNP account. Previously, I worked at CGI for EDF, SFR and Cetelem account.



Mes compétences :

C / C++ / C#

PHP / MYSQL

Symfony2

Unity 3D

Travail en autonomie et en groupe

GIT

VB6

UML

Zend framework

Java/Java EE

PL/SQL

Spring Boot

Angular2

Talend