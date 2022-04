Sylvain MARZIN

Pendant plus de 3 ans, j’ai évolué au sein d'une activité de service client très complète dont les périmètres allaient du SAV (tous médias) au recouvrement. Ma principale mission consistait à être l’interface entre le client et la production. Véritable point d’entrée, je répondais aux demandes du donneur d’ordres et les mettais en œuvre au niveau opérationnel. J’assistais aux différents comités (hebdomadaires et mensuels) au cours desquels ma maitrise de l’activité faisait de moi un élément clé de ces réunions.



Je m’occupais également de coordonner les actions sur le plateau afin de répondre au mieux aux attentes du donneur d’ordres. J’avais également la charge des reporting client (construction, remplissage et restitution) ainsi que l’assitance fonctionnelle et technique auprès des collaborateurs (et parfois du client). J'avais également la responsabilité managériale d'une équipe de 4 collaborateurs.



J’ai ensuite évolué vers une fonction transverse au service du contrôle de la performance. Ma mission initiale consistait à suivre et optimiser la performance économique de l’entreprise. Rapidement, il m’a été confié la responsabilité de la tarification des offres client.



Après ce passage réussi à la direction financière, j'ai changé d'horizon pour me concentrer sur une fonction de chef de projet SI. Mes formations scolaires et ma sensibilité technique m'ont permis de rapidement m'adapter à ces nouvelles fonctions...



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Informatique

Management

Management projet

Relation Client