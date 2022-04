Sylvain MASQUELIER

J’ai exercé le poste d’ingénieur commercial depuis 2008, et cela au sein de différentes sociétés de type PME et Multinationale commercialisant des ascenseurs et montes charges. Je souhaite aujourd’hui enrichir mon expérience et mes qualifications.



Lors de mes dernières expériences, j’ai pu montrer ma détermination à réussir et faire réussir et ma capacité à évoluer dans un environnement à dominante technique forte. Je suis extrêmement engagé et ai particulièrement à cœur de réfléchir constamment à la manière d’optimiser mon organisation pour accroître mes performances et compétences.





Mes compétences :

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Requirements Analysis

SAP