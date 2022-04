Sylvain MAYNADIÉ

Mes fonctions actuelles au sein d’une université multi-sites (16 sites) et pluridisciplinaire, incluant la gestion des risques au sens large, en allant de l'humain jusqu'aux spécificités techniques des laboratoires (utilisation de produits chimiques et biologiques, lasers, sources de rayonnements ionisants et non ionisants), me conduisent à travailler sur de nombreuses problématiques. Celles-ci passent par l’évaluation des risques professionnels, l’analyse des accidents du travail et l’animation du réseau d’assistants de prévention.



Je suis garant du suivi des indicateurs dans les domaines santé et sécurité. J’aide les responsables à imaginer et mettre en place des mesures de prévention variées. Je pilote les contrôles réglementaires et je suis le référent de l’établissement en matière de sécurité incendie. J’assure la coordination entre le CHSCT et la direction de l'établissement. Personne de contact, je dispense régulièrement des formations à la sécurité.



Je travaille en transversalité sur des risques très variés, suis organisé, rigoureux et force de propositions. Mon sens du contact, mon dynamisme et ma ténacité me permettent de vaincre les résistances et faire progresser les objectifs de sécurité.



Mes compétences :

Audit

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Sécurité incendie

Assistance et conseil à la Direction

Sécurité au travail

Gestion de projet

Animation de groupes

Gestion du risque

Contrôle interne

Évaluation des risques professionnels

Veille technologique

Veille réglementaire

Persuasion

Esprit analytique

Ingénierie

Formation

Management

Pilotage