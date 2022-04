Sylvain MENOUILLARD

Spécialiste QA avec plus de 11 ans d'expérience



Spécialités :



_ Procédures test et QA : fonctionnalité, pré-certification, localisation

_ Gestion d'équipe

_ Recrutement et formation

_ Planification et anticipation

_ Gestion et contrôle du risque, analyse de projet



_ Anglais courant

_ Communication internationale



_ A travaillé dans tous les domaines de l'assurance qualité, pour des sociétés ou des prestataires

_ A travaillé sur tout type de produits (jeux vidéos, facebook / social games, sites web, jeux et applications mobile, logiciels utilitaires,...)



Mes compétences :

Test Management

Localisation

Assurance qualité / Test

Recrutement

Formation

JIRA

Scrum

Facebook

Contrôle qualité

Internet

Jeu vidéo

Résolution des conflits

E-commerce

Apprentissage rapide

Applications mobiles

Optimisation des process

Expérience utilisateur

Tourisme

Aisance relationelle

Réseaux sociaux

Test fonctionnel

Kanban

Travail d'équipe

Coordination