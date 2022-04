Sylvain MERLET

Diplômé de Polytech’Nice Sophia, ma formation est essentiellement tournée autour des domaines de l'informatique et de l’électronique avec une forte dominante dans le traitement du signal et de l'image. Mon diplôme en main, j'ai rapidement intégré le centre de recherche INRIA avec une forte volonté de parfaire mes connaissances en algorithmique et mathématiques appliqués au traitement du signal et de l'image. Aujourd'hui en tant que consultant chez Fortil, je mets à profit mes compétences en participant à l’élaboration, aux tests et à l’amélioration des produits au sein de Ineo Defense. Le projet dans lequel je travaille consiste à détecter, localiser et identifier des sources radiofréquences à travers l'application de techniques de goniométrie et de classification.



Mes compétences :

Traitement du signal et de l'image

C

Python

C++

Imagerie médicale

Informatique

Traitement du signal

Traitement de l'image

Scilab

Matlab

CUDA