Commercial audacieux



Issus du milieu horticole, j'ai fait mes armes dans la production florale pendant mes études et surtout l'apprentissage du métier par mes grands parents.



Aujourd'hui responsable régional Ouest dans le domaine du paysage/ des collectivités et de la pépinière/Horticulture,, je suis en charge de faire savoir et savoir faire mes acquis auprès d'une équipe de 7 commerciaux.



Mes compétences :

Connaissance du marché

Leader

Organisé

Commercial

fédérateur

Empathie

Vente