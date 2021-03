Sylvain MEY

Architecture réseaux :

Rédaction de documents techniques d'architecture

Rédaction et optimisation des procédures d'exploitation

Veille technologique

Implémentation de solutions réseaux

Amélioration continue



Ingénierie réseaux et sécurité :

Gestion, suivi et résolution des incidents

Exploitation, optimisation et sécurisation du réseau



Gestion de projet :

Planification, coordination et suivi de projet

Aide à lexpression de besoins

Rédaction de cahiers des charges

Gestion du déploiement, définition et réalisation des plans de recette

Communication, formation, conduite du changement



Habilitation électrique H1/B1

Habilitation Secret Défense



Mes compétences :

Architecture SI

Gestion de projet

Ingénierie Réseau