Sylvain MICHEL

Écologue Botaniste phytosociologue, je suis passionné par l'étude des écosystème biologique, je travaille à leur préservation et à la valorisation des richesses de notre patrimoine naturel.



Je suis polyvalent et riche d'expériences diversifiées, ce qui me permettent d’intervenir dans la gestion de la biodiversité mais également dans tous les domaines liés à l'écologie et au développement durable.



Autonome et réactif j'apprécie les challenges et sais m’adapter et surmonter les contraintes de travail (logistique, terrain, météorologie…).



Mes compétences :

Botanique

Biodiversité

Ecologie

Environnement

Rédaction scientifique

Diagnostic environnemental

Analyse environnementale