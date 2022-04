Sylvain MICHEL

J'ai commencé ma formation à l'IUT de chimie à Montpellier. Je suis ensuite parti à Genève pour approfondir mes connaissances en chimie. Là j'ai pu être formé sur les méthodes et technologies d'analyse avancées en Chimie.

Pour terminer, j'ai obtenu un master Eau à l'université de Montpellier. Ce master eau m'a apporté les connaissances et les clés pour mieux comprendre et appréhender la problématique Eau dans sa globalité. Ainsi je suis à même d'analyser et interpréter une problématique impliquant l'eau.

Lors de ma formation j'ai choisis de me spécialiser dans l'étude des contaminants de l'eau et de leurs effets sur la santé. Aujourd'hui, je souhaite mettre en pratique mes compétences et ma motivation dans une équipe dynamique.



Mes compétences :

Gestion du risque

Visual Basic

Risque chimique

Santé publique

Base de données

Chimie analytique

Traitement des eaux

Environnement

Chimie organique