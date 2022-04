Sylvain MILHAU

De nature dynamique et ouverte, je possède d’excellentes capacités d’adaptation et relationnelles, qui m’ont permis de relever avec succès de nombreux chalenges tant professionnel que personnel. Fort de ces expériences, j’occupe actuellement un poste à responsabilités dans un milieu industriel complexe, assurant ainsi la fiabilité et la pérennité de plusieurs lignes de fabrication.



Autodidacte, ma ténacité et mes capacités d’analyse ainsi qu'une formation continue m’ont permis de progresser et d’acquérir de nombreuses compétences dans des domaines aussi variés que la maintenance, la sécurité, le management, la conduite de projet et la gestion de production sur des installations au sein d’une entreprise industrielle de renommé internationale.



Naturellement impliqué au quotidien dans la gestion de la sécurité et le management des entreprises co-traitantes. Mes missions et compétences me permettent également de gérer la réalisation de projets d’améliorations, ainsi que le pilotage de la maintenance mécanique sur des installations complexes.



Mes compétences :

Programmation informatique

Animation d'équipe,de réunions, de projets

Gestion de la production

Gestion de projet

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Gestion des stocks

Maintenance industrielle

Mécanique des fluides

SAP

Mécanique générale