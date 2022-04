Sylvain MILLARD

Diplômé d’une licence professionnelle Création Multimédia, suivi d’un stage au sein de la mission communication de la centrale nucléaire EDF de Civaux, durant lesquels j’ai acquis des compétences dans le développement informatique (portail intranet), le multimédia (vidéo) mais aussi des notions dans le domaine de la communication (support visuel, lettre d’information, campagne sécurité,…)



Je vous propose de me contacter afin d’étudier ensemble d’un éventuel projet commun et d’en définir les modalités.



Mes compétences :

UML/OMT

SQL

SGBD Oracle

MySQL

Microsoft Windows

Macromedia Flash

Mac OS X

Linux

Java

HTML

ECLiPSe

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

CSS

Web

PHP

Content Management System

XML