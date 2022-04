Marc GILLERON

Développeur engine / tools à Ubisoft Montreuil



Compétences informatiques :

Programmation C++, C#, Java, Lua, Squirrel

Usage de moteurs de jeu / APIs: Unity3D, OpenGL

Gestion de code source avec Git, SVN et Mercurial

Connaissances en HTML5/Javascript



Compétences artistiques :

Montage son, production de musique, voice acting: logiciels Cubase, Reaper, Audacity, VST



Portfolio: http://zylannprods.fr/portfolio



