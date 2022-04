Sylvain MILLOT-CORDINA

Complémentarité Design & Intégration :

- Web (HTML5, CSS, Responsive, BootStrap, JQuery)

- XAML (WPF/Silverlight, via Visual Studio et Blend)



En cours :

- AppML

- Xamarin.Forms & MVVMCross



Work lead de A à Z, 'from scratch'.



Méthode Pixel-perfect.

Maîtrise vectorielle et des bitmaps.

Sens créatif fondamental.



Français langue maternelle.

Anglais courant (pratique quotidienne).

Espagnol intermédiaire.



"French Touch".

+15 ans d'expérience.



Last update : CSHTML, Swift coding (w/ Xcode)



Mes compétences :

Intégrateur web

Illustrator

Xhtml

Designer Graphique

InDesign

JQuery

JQuery Mobile

Excel

Photoshop

CSS

Visual studio

Ui design

Expression Blend

Access

TFS

Responsive Design

Prototypage

CSHTML

XAML

Visual studio .NET

WPF

HTML 5

BOOTSTRAP