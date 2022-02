Romain SECCO

- Stratégie, conception et gestion de produits et projets numériques;

- 10 ans d’expérience au sein d’agences et d’entreprises internationales;

- En cours de relocalisation en région PACA.



Mes compétences :

Design

Architecture de l'information

Expérience utilisateur

Test utilisateur

Analyser et améliorer les performances

Ergonomie

Gestion de produit

Gestion de projet

Stratégie

Recherche