Xavier AVERBOUCH

Analyse et développement en .NET depuis plus de 7 ans

MCP, MCC AWARD 2011 (Microsoft Community Contributor)



Certifications Microsoft (les 2 dernières obtenues) :

MCTS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4

MCTS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4



Compétences



• Langages C#, VB.NET, Linq2Sql,Linq2Xml, Linq2Object, Ajax .NET et JQuery, ASP.Net 1.1/2.0/3.5, 4.0, HTML,WPF, JavaScript, XML, Xslt, SQL, Transact-SQL



• SGBD SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008R2, Oracle (8i, 9i,10), Modélisation de bases de données



• Développement Visual Studio 2003/2005/2008/2010 .NET, MS SourceSafe, TFS

Serveur d’applications IIS (5,6,7)



en vrac ; techno récemment utilisées :

MVC, Master Data Services, SSIS, SSAS, SSRS, Workflow Foundation (WF), WCF, WPF, Silverlight,WCF Data Services,Entity FrameWork, interfaces Master Data services avec Biztalk et Sharepoint 2010, Automapper, Linq2SQL, Linq2CSV



Mes compétences :

Wpf

Business intelligence

WEB

Mcts

MICROSOFT

SSIS

Entity Framework

SSAS

SSRS