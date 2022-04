Sylvain MIQUEL

Diplômé du programme grande école du groupe ESC PAU grade Master BAC +5.



Je suis passionné par les nouvelles technologies et par le web marketing. Convaincu de l'importance et du fort potentiel de ce secteur pour les entreprises, j'ai fait le choix d'allier passion et travail en me spécialisant à travers ma formation en marketing et mon poste actuel.



Toujours à la recherche de nouveaux challenges pour développer mes compétences et souhaitant mettre à profit mon dynamisme,mon sens du relationnel et ma rigueur, je suis à la l'écoute d'opportunités professionnelles.



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Evénementiel

Community management

Commercial

Communication

Marketing

Webmarketing

Analyse de marché

SEM

Real time bidding