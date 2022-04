Sylvain MIRAMON

Ma personnalité : homme de terrain, tempérament exigeant, pragmatique, impliqué et déterminé, optimiste et ambitieux

d 'un caractère dynamique et ouvert, ayant acquis rigueur, autonomie et le sens de l’organisation, j’apprécie particulièrement le contact humain.



Mes domaines de compétences :

- Gestion d’un centre de profit, d’un réseau de distribution

- Management commerciales et techniques

- Etablissement d’offres commerciales

- Gestion et suivi d’un compte d'exploitation avec le suivi de la trésorerie

- Communication et développement de la notoriété de l’entreprise

- Fidélisation et développement de la clientèle



Mes compétences :

Développement commercial

pragmatique

homme de terrain

Management

Négociation

Prospection commerciale

Vente