Sylvain MOGADE

Conseil en gestion de projet numerique pour entreprise.

Nos domaines de compétences :

• télécom

• informatique

• marketing digital

Nous accompagnons les entreprises dans la gestion de leurs projets numériques autour de trois axes majeurs: l'usage, la maitrise des coûts et un accompagnement premium sur mesure.

Nous garantissons une expression précise et technique des besoins, une maitrise des coûts en ligne avec le budget du projet.

Nous garantissons une proposition de solutions fiables et pérennes, un respect des délais d'executions et de mise en oeuvre.

Nous garantissons l 'assurance d'une mise en service encadrée et pilotée par des consultants experts.

Mes compétences :

Téléphonie

TELECOM