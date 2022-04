Sylvain MONIN

7 ans d'expérience en gestion de projets dans l'Aéonautique (Industriallisation de produits avionables et de moyens de production dédiés aux lignes d'assemblage), Gestion de Projets transverses, Pilotage de projets techniques). Encadrement de consultants en contexte transnational (Jusqu'à 8 ressources).



Mes compétences :

Gestion de Projets (techniques, transverses)

Industriallsation - Suivi de fournisseur et de Sup

Production Industrielle & Assemblage

Management opérationnel