Sylvain MONTAROU

Arrivé chez Mory TNTE en 1988 en qualité de commis en douane. 1 an plus tard je deviens aide déclarant import CEE. Je participe au dédouanement des marchandises transportées sur nos lignes de messagerie. 2 ans plus tard, je déclare les divers camions toutes provenances.

1993 - 2002 J'intègre l'exploitation avec la gestion d'une ligne export Belgique tout en gardant la "casquette" déclarant. J'évolue et traite à tour de rôle toutes les lignes de notre réseau à l'import comme à l'export.

2002 - 2010. Je deviens l'adjoint du responsable de la plateforme. Toujours exploitant, toujours déclarant + cotations route et overseas + réunions avec les autres responsables de plateformes + visites clients.

2010 - 2014. Responsable service international. Développement de la ligne export BENELUX passée de 3 à 5 départs/semaine. Mise en place des procédures douanières avec les bureaux de douanes de Nantes, Angers et du Mans lors de la création de la nouvelle sté MORY DUCROS.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Import/Export

DELTAPASS

CCMX

PRODOUANE