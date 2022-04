Diplômé de l’école Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, mon travail est une passion vivante. Le but de mon métier est d’améliorer notre cadre de vie. Les idées sont le terreau de projets ou s’associent esthétisme et fonctionnalité. Le respect de l’histoire des lieux, l’écologie, et le goût de la simplicité guident mes interventions pour des aménagements publics, des jardins, des aires de stationnements…

Au plaisir de parler Paysage avec vous…