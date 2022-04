Sylvain MORIN

Autodidacte et autonome, j'ai été Attaché technico-commercial pendant 10 ans sur le secteur du calvados puis sur les activités industrie et génie climatique de la Basse Normandie, j'ai évolué vers le poste de responsable de marché sur l'activité bâtiment pour l'ensemble des agences depuis janvier 2009.

En parallèle, j'ai créé et développé un site d'e-commerce dédié aux finitions et habillages de tubes de radiateurs : http://www.decotub.fr/







Mes compétences :

Technique

Prescription

Relations clients

E-commerce

Négociation commerciale

Formation professionnelle

Traitement des eaux

Bâtiment

Génie climatique