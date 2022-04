Sylvain MORIN

Après quelques années orientées promotion locale en tant que chargé de mission dans le secteur du tourisme associatif, j'ai souhaité enrichir mon expérience au sein d’une entreprise privée specialisée dans le secteur de l’Hôtellerie et du Bien-être à un poste de cadre commercial opérationnel.



J'y suis parvenu avec un certain succès en participant activement au redémarrage d'une entreprise en baisse d’activité sur un secteur fortement concurrentiel et, en restructurant l'ensemble du Pole Accueils et Ventes du site.



Je souhaite mettre à profit mes expériences et mon savoir faire au service d’aventures professionnelles et humaines.

Homme de projets et donc de défis, je suis prêt à poursuive ma carrière au sein de structures dynamiques et ambitieuses porteuses de valeurs fortes.



Mes compétences :

Tourisme

Management

Luxe

Développement commercial

Communication

Marketing

Vente