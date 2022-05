Sabrina JESTIN

Depuis un peu plus de 13 années au sein de Salaun Holidays, j'y ai débuté mon expérience commerciale en tant que stagiaire.



J'ai ensuite activement participé à la création du poste de commerciale agences dont les missions principales étaient la prospection et le suivi des agences de voyages.



Depuis 2010, je coordonne les ventes des agences de voyages en collaboration avec une équipe dédiée aux distributeurs.



Responsable des référencements et animatrice des 7 commerciaux de notre équipe depuis 2014, je poursuis le développement de notre positionnement au sein des agences de voyages aux quatre coins de la France.



