Alain DUBOIS

Bonjour



Directeur délégué commercial pour les agences de voyages du réseau HAVAS VOYAGES , sur les région NORD/PDCL/PICARDIE/NORMANDIE , mes activités conseils sont :



conseils et solutions dans la gestion des voyages d'affaires pour TPE/PME/PMI en France..

offre de service et mise en place des solutions OFF et ONLINE

traitement des appels d'offres privée et publics

Support Commercial client et agences région Nord Normandie

Conduite de Projet

Formation Client ONLINE

Support Technique client

Conseils Techniques & Stratégiques dans le voyage d'affaires

solutions voyages affaires et loisirs ( organisation de groupe ,croisières,accompagnements,,organisation d'évènement,artistes à bord , croisière des ch'tis etc.)

Accompagnement dans la définition de vos besoins

mise en place et suive de la politique voyage

Rédaction des spécifications fonctionnelles

Suivi projet / Implémentation outil en ligne

Formation utilisateurs , suivie , reporting , Bilan .



votre interlocuteur commercial Nord Normandie Paris IDF pour les TPE PME & PMI pour solutions HAVAS VOYAGES dans le domaine des voyages d'affaires : optimisation du budget voyages d'affaires :services agences -implémentations portails de réservations en lignes - aide a l'élaboration d'une politique voyage - process comptable - pilotage - suivi contrat - reporting - Benchmark .



gestion complète des appels d'offres publics



dans le domaine des voyages loisirs :

marketing

communication

organisations de groupe d'individuel regroupés dans des circuits ou croisière

exemples des croisières des cht'is ( 9 ème éditions + de 2000 clients ) .



animations des agences Nord



création ,commercialisation ,distribution et gestion de groupe de clients loisirs ( séjours , circuits ,croisières etc.)



marketing : communication plan Pub dans les médias et la PQR



Mes compétences :

autonome

Commercial

Communication

Recrutements

Relation Client

travail en équipe

Voyage