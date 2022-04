Sylvain MORIN

Que vous cherchiez à rénover complètement votre maison ou que vous ayez accumulé une liste de petits travaux, Bâti-Plaisance17 est là pour vous aider...



Que vous ayez un bateau à réparer, à restaurer ou à aménager, Bâti-Plaisance17 est là pour vous aider...



Bâti-Plaisance17 s’engage à vous offrir un service sur-mesure et d’excellente qualité tout en profitant de prix très compétitifs.



Nos services comprennent:



BATIMENT

- Agencement personnalisé et sur-mesure

- Menuiserie (fabrication et pose)

- Cuisines, salle de bain

- Cloisons Placoplatre

- Peinture, Papier peint

- Tout type de sols

- Terrasses



PLAISANCE

- Réparation polyester

- Agencement cabine

- Restauration pont





Mes compétences :

Professionnel

Compétant

Créatif