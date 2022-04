Sylvain MORISOT

Ingénieur en développement informatique, je souhaite rejoindre une équipe de production, de maintenance ou de développement dans le but de concevoir des projets appliqués au domaine de l’industrie ou du public dans un environnement international.



Mon dernier emploi etait dans le domaine de l'informatique en qualité d'ingénieur logiciel.

De par ma formation généraliste, mes compétences sont très diverses.



Je travaille actuellement dans le domaine des distributeur de billets de banques, creation de logiciel utilisateur, drivers et middleware. Depuis 2 ans je travaile egalement en temps que chef de projet/responsable technique sur un logiciel de tests automatiques de nos interfaces graphique et de leurs comportements utilisateur.

Durand cette periode j ai travailler 2ans et demi en Ecosse(ou je reside actuelement), 6 mois en Australie, 2 mois au Japon(principalement pour du support technique), et differente missions en europe (Italie, Norvege, France).



J'ai travaillé deux ans au Japon dans une petite entreprise Japonaise specialise dans la réalité virtuelle,le rendu en temps réel et les applications Web (lien mots recherche et l'application d'affichage), principalement pour l'interface homme-machine.



Mon premier emploi fut chez Alcatel en tant qu'ingénieur d'intégration.

Durant cette période j'ai eu l'occasion de rédiger de nombreuses documentations et spécifications techniques en plus de mon travail de programmeur.



Mes différentes expériences en France et à l'étranger m'ont ainsi permis de développer mon sens de l'observation et mes aptitudes d'adaptation à de nouveaux environnements ;



J'ai cinq ans de programmation principalement dans C #, WPF, XAML, C, C + + et une année dans la programmation autour Actionscript, PHP, Javascript, Java, Java3D, XML, MySQL.



J'ai aussi appris l'électronique pendant deux années au cours de mon premier cursus univervistaire.

Donc, j'aime travailler dans le logiciel mais j'aime aussi dans l'électronique ou les systèmes d'automatisation.



Langues:



Japonais(debutant+)

Espagnol(debutant)

Anglais(courant)

Francais(courant)



Mes compétences :

WPF

OpenGL

C

C#

XAML

C++

JavaScript

SWIFT

AngularJS

Développement iOS

XML

Android Development