Sylvain MORVAN

Auditeur financier en charge de dossiers de commissariat aux comptes, intervenant notamment sur les secteurs de la construction de maison individuelle et du HLM, mes compétences techniques, informatiques (excellente maîtrise de Visual Basic), relationnelles et linguistiques (anglais courant) sont les principaux atouts contribuant à la réussite de mes missions.

Etant titulaire d'un master CCA et du DSCG, je suis actuellement expert-comptable stagiaire avec pour objectif d'être diplômé en 2017.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic