Sylvain MORVAN

Fort d’une expérience au sein de la compagnie générale de géophysique comme référent QHSE embarqué sur un navire de prospection pétrolière puis à Massy comme superviseur global marine, j'ai acquis de solides connaissances en hygiène, sécurité et environnement ainsi qu’un véritable sens du service client alliant productivité et qualité.

Cette fonction nécessite:

- une bonne connaissance de la réglementation et des normes en vigueur;

- une technicité ou une capacité à obtenir les données techniques afin de cibler les risques, et d’évaluer les moyens mis en œuvre pour les éliminer ou les réduire;

- des qualités comme la capacité d’écoute, l’esprit de synthèse, la rationalité et la pédagogie.

Aujourd’hui en recherche d’emploi, je suis en mesure de participer à la réalisation de vos projets grâce à mon sens du management, mon goût pour la communication et l'animation d'équipes.



Mes compétences :

Développement de plan de formation

Comportement sécurité

ISPS

Audit ISM

Réglementation sécurité

Audit interne multi-référentiels QSE

Environnement : ISO 14001

Identification et évaluation des risques profes

Hygiène, sécurité : OHSAS 18001

SOLAS