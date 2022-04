Sylvain MORVAN

Je suis un jeune ingénieur d'études cherchant à développer ses compétences techniques sur les problématiques énergétiques, en particulier en milieu industriel. La production de chaleur, de froid, d'air comprimé, l'utilisation d'énergies renouvelables, la climatisation, l'audit énergétique,... font partis des sujets qui m'intéressent et pour lesquels je souhaite développer une réelle expertise.

Mon objectif à moyen terme est de devenir chef de projets.



Mes compétences :

Pack office

Comsol Multiphysics

Climawin

Pleiades comfies

ANSYS Workbench

Matlab

Autocad

Rédaction de rapports et de présentations

Dimensionnement des systèmes Chauffage

Dimensionnement chaufferie biomasse

Chiffrage chaufferies et réseaux de chaleur

Biomasse

Energies renouvelables

Chauffage urbain

Ingénierie