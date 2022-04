Sylvain MORVAN

Directeur informatique orienté business j’ai travaillé pour une société souvent classée comme l’une des 100 meilleures compagnies où il fait bon travailler, pendant les 2 dernières décennies. Mon expérience comprend une très bonne connaissance du monde de l’Outdoor ainsi que la gestion de projets fonctionnels transverses dans les canaux de vente au détail, de gros et du e-commerce. Je suis également aguerri à l’élaboration des stratégies informatiques, des budgets et la gestion d’équipes pluridisciplinaires (Informatique, logistique). Stable et par nature optimiste, j'aime développer des relations de confiance avec les personnes avec qui je travaille.



Mes compétences :

AS 400

