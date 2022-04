Sylvain MOUGEL

Après une première expérience dans un Groupement d'Intérêt Public (Samusocial de Paris), je me suis orienté vers le conseil en banque, via deux sociétés à taille humaine m'ayant permis d'effectuer des missions au sein du groupe Crédit Agricole (Direction des Risques Caisses) et du groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne (Direction des Risques). Ces deux missions ont porté sur diverses aspects de la gestion des risques, de la modélisation de ceux-ci aux reportings.

J'ai ensuite rejoint un cabinet de conseil à dimension international, Kurt Salmon (ex-Ineum Consulting) pour une mission au sein du département Finance Développements Groupe du groupe BNP Paribas, sur le projet USeRs (Unique Stream of Reportings), projet consistant en la fusion des filières de reportings risque et finance (via l'intégration dans la filière finance des données risque).

Suite à cette expérience, je suis revenu vers des cabinets de conseil à taille humaine, soit en contribuant au développement de l'un d'eux (via la gestion du recrutement) ou en réalisant des missions pour d'autres, auprès des Directions des Risques des groupes bancaires.



Mes compétences :

Statistiques

SAS

Gestion des risques

Bâle 2

Conseil