Sylvain MOYSE

Bonjour,

17 ans d'expérience commerciale B TO B dont 10 ans de management.

Ces années d'expérience m'ont permis de mettre à profit mes qualités relationnelles et mon sens de l'écoute.

Dynamique, enthousiaste, fiable, j'aime convaincre et répondre aux attentes et aux besoins clients.

Je vous propose d'animer vos équipes de ventes, recrutement, formation, accompagnement, évaluation.

Nouveaux clients, développement du CA

Developpement commercial

Pilotage Commercial

Management et recrutement d'équipe

Business fiable



Mes compétences :

Management commercial

Négociation commerciale

Business

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel