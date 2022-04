Sylvain MUTEL

Le risque juridique peut avoir un impact important sur les performances d’une société.

Juriste d'entreprise expérimenté, je me propose de vous accompagner pour maîtriser ce risque au quotidien comme dans vos orientations stratégiques.



Ma pratique du droit des affaires s'est étoffée dans différents secteurs d'activités tels que le BTP, chez Eiffage, l'industrie agro-alimentaire chez Tereos, ou l'automobile chez Volkwagen Logistics.

Au côté des opérationnels, j'intervenais en marchés publics comme privés. Mes missions allaient de l'analyse contractuelle à la gestion des contentieux en passant par le secrétariat juridique,le conseil aux opérationnels et la formation interne. J'ai également assuré le suivi d'un parc immobilier de plusieurs dizaines de sites.

J’ai ainsi évolué au sein d’équipes pluridisciplinaire dans des structures multi-sites aux environnements aussi bien régionaux qu’internationaux, où les échanges s'effectuaient aussi bien en français qu'en anglais ou en allemand.

Collaborant ainsi en transversalité avec des interlocuteurs, internes ou externes, sachant ou néophytes, j’ai développé sens relationnel, proactivité et faculté d’adaptation à des impératifs multiples pour répondre à leurs besoins, avec pragmatisme, réactivité et sens du service.



Ces atouts et la maturité professionnelle ainsi acquise sont aisément transposable et pourront être rapidement valorisés au sein de votre société.



Mes compétences :

Contentieux

Gestion contractuelle

Juridique

Droit

Juriste

SAP

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Internet

IBM AS400 Hardware

Audit