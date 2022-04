Sylvain NAJIB

Bonjour à tous

ma volonte de travailler en reseau , d 'échanger ,de rencontrer des personnes voilà pourquoi je suis inscrit .

mes 14 années d éxperience terrain m ont permis de trouver des prescripteurs tel que notaire avocat agents immobilier reputés dans ma region d Alsace et signer un protocole d ´ accord exclusif avec un grand groupement de pharmacien implante sur tout le territoire ( 160 franchises et 900 adhérents ) .

le tissu economique y est dense alors n hesitons pas a nous rencontrer et échanger autour d un pot .0683622432

a plus .

SYLVAIN



Mes compétences :

Réunions clients , prévoyance pro médicale

Prospection professionnel libéraux

Cgpis

Vente

Management

Finance

Développement commercial

Assurance