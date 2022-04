Sylvain NICOL

Je suis diplômé d'un DUT Hygiène Sécurité Environnement, d'un DUP Qualité Sécurité Environnement et d'un Master 2 Droit de la Sécurité Civile et Assurances des Catastrophes Majeurs.



J'étais officier au sein de la Marine Nationale jusqu'en septembre 2012 puis Cadre A de la fonction publique. J'occupais le poste de chef du bureau soutien prévention sécurité au Service historique de la Défense à Vincennes (Château de Vincennes) jusqu'en 2014.



Je suis Correspond Territorial Sécurité Incendie au sein de SNCF Gares & Connexions depuis août 2014. Je suis en charge du suivi des projets ERP et prépare les visites périodiques dans les gares de ce périmètre.



Mes compétences :

Prévention

Génie Civil et Infrastructures

Sécurité Incendie