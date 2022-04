Sylvain NOUVEAU

J’ai 50 ans,

J’ai une formation technique : BAC Fabrication mécanique F1 obtenu au lycée NIEPCE de Chalon sur Saône (71)

Un BTS Technico commercial que j’ai obtenu au lycée la Prat’s de Cluny (71)

Une formation pneumatique ANFI1



Depuis 4 ans , je suis chargés de comptes chez BRAMMER sur le secteur géographique de la Cote d'or et de la Saône et Loire. J'ai en charge le développement et la fidélisation de comptes nationaux et européens.(SAICAPACK, SCHNEIDER, MICHELIN, SMURFIT, SEB, ESSILOR, )





j étais, jusqu'en avril 2012 technico commercial itinérant au sein du groupe EMILE MAURIN dans la division des éléments standards mécaniques.



mes missions:

accompagner le développement du secteur géographique de la Bourgogne –Franche comté.



assurer la promotion et l’animation pour mener à bien la vente des produits de la gamme des éléments standards.

favoriser la pénétration commerciale, en organisant mes tournées auprès d’une clientèle à potentiel.

C'est-à-dire auprès des concepteurs, fabricants de machines spéciales, d’outillages et d’équipements industriels.

Pour cela, j’utilisais des sites spécialisés tels que les syndicats professionnels, chambres de commerce etc… .

Et en collaboration avec le service marketing, nous mettions en place, des actions (e-mailing, salons professionnels) pour fidéliser notre clientèle.



J’ai intégré le groupe Emile Maurin suite à un licenciement économique.





J’étais employé depuis treize années chez BRAMMER une société de négoce de fournitures industrielles (spécialisée en roulement, guidage linéaire, étanchéité, pneumatique, transmission, outillages, colles et graisses).

J’ai commencé dans cette société comme Technico commercial sédentaire à la création de l’agence de Chalon sur Saône puis évolué jusqu’au poste de responsable de l’agence.

A cette époque, j’ai géré une équipe de trois personnes composée de technico commerciaux sédentaires et itinérant. Nous avons généré un chiffre d’affaire d’environ un millions d’euros à une marge confortable.

Et enfin grâce à mes compétences techniques et commerciales ainsi qu’a mes capacités d’adaptabilité et d’autonomie j’ai accédé au poste de responsable in situ (consultant) chez un client équipementier automobile FRANK ET PIGNARD (74).

J’y ai développé trois activités :

1-La promotion et la vente des produits de la gamme BRAMMER auprès de services techniques (maintenance, bureau d’études, méthodes, automatismes, industrialisation, travaux neuf, outillages, contrôle, production et achat).

Grâce à ce partenariat j’ai atteint mes objectifs de chiffres d’affaires et de marge.

2- conseil : auprès des différents services j’identifiais les pièces, donnais mon expertise sur utilisation de tel ou tel produit et cela pour améliorer l’outil de production de Frank et Pignard. J’assistais de même à l’élaboration de cahier des charges des futures machines spéciales pour valider le choix des marques des pièces de rechanges.

3-achat : une mission de réduction de coût qui consistait à diminuer le nombre de fournisseurs, réduction et externalisation de stock, et standardisation des pièces de rechanges

J’ai mis en place des tableaux de bords et des indicateurs afin que mon client et mon employeur valide le travail effectué, ce qui a eu pour effet d’avoir les félicitations de mon client et des primes sur objectifs de la part de mon employeur.



Mes compétences :

Vente

Communication

Informatique

Management

Négociation